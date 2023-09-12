Виїзд жінок за кордон: кому потрібно отримувати дозвіл з 1 жовтня

https://racurs.ua/ua/n187182-vyyizd-jinok-za-kordon-komu-potribno-otrymuvaty-dozvil-z-1-jovtnya.html

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З 1 жовтня деякі категорії жінок повинні стати на військовий облік в Україні, проте це не вплине на виїзд за кордон жінок, котрі не планують приєднуватися до лав Збройних сил України.

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Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що жінки і зараз перебувають на військовому обліку. З його слів, постановка жінок на військовий облік і ті зміни, які вносяться з 1 жовтня, ніяк не вплинуть на перетин кордону.

Обмеження відносно жінок на даний момент не діють. Обмеження стосуються тільки чоловіків-українців у віці від 18 до 60 років, а також державних службовців за певними посадами, або певних посадових осіб, які визначені в постанові уряду № 57. Ця категорія стосується і чоловіків і жінок, — сказав Демченко.

Якщо жінка перебуває на військовому обліку і в подальшому буде або мобілізована, або вступить за контрактом на військову службу, то для перетину кордону вона має дотримуватися умов виїзду. Жінка може виїхати за кордон у зв’язку зі службовим відрядженням, у відпустку або коли її безпосередній керівник визначає умови, за яких вона має перебувати за межами країни. Тому, у разі підтверджуючих документів жінки-військові зможуть виїхати за межі країни.

Нагадаємо, з 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки, котрі мають медичну освіту або працюють у медичній сфері. Військовий облік жінок-медиків проводять для перевірки мобілізаційного ресурсу.