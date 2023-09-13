Вибухи прогриміли неподалік Останкінської вежі. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n187196-vybuhy-v-moskvi-progrymily-nepodalik-ostankinskoyi-veji-video.html

Ракурс

Вибухи та пожежа сталися вночі 13 вересня у столиці російської федерації Москві.

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Біля Останкінської телевежі неподалік станції метро «Владикіно» на північному сході міста виднівся великий стовп диму. Також на місці події лунали вибухи. На місці працювали екстрені служби. Про це повідомляли місцеві Telegram-канали.

Місцева влада надзвичайну подію з вибухами та пожежами поки ніяк не коментувала. А в мережі вже опублікували кадри з місця події.

Російські пропагандисти лише повідомили, що «загорілося сміття на площі 10 кв. м», запевняли, що «ніхто не постраждав».

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін заявляв, що в ніч на 7 вересня російську столиці атакував дрон, але його нібито збили за десятки кілометрів від міста.