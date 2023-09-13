Євросоюз на півроку продовжив санкції проти росії за війну

https://racurs.ua/ua/n187211-ievrosouz-na-pivroku-prodovjyv-sankciyi-proty-rosiyi-za-viynu.html

Ракурс

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити ще на півроку санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, відповідальних за порушення територіальної цілісності України.

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Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки для фізичних осіб, на надання коштів чи інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам рф, а також замороження активів. Санкції діятимуть щонайменше до 15 березня 2024 року щодо майже 1 тис. 800 фізичних та юридичних осіб у відповідь на необґрунтовану військову агресію рф проти України.

У рамках перегляду санкцій Рада ЄС ухвалила рішення не продовжувати включення до списку чотирьох фізичних осіб.

ЄС продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу доти, доки це буде необхідно, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що Євросоюз відмовився від продовження санкцій проти трьох бізнесменів рф. Йдеться про Григорія Березкіна, Фархада Ахмедова і екс-голови компанії Ozon Олександра Шульгіна.