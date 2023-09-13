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ЗСУ атакували бухту Севастополя ракетами Storm Shadow — ЗМІ
ЗСУ атакували бухту Севастополя ракетами Storm Shadow — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n187215-zsu-atakuvaly-buhtu-sevastopolya-raketamy-storm-shadow-zmi.htmlРакурс
Збройні сили України застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для масштабного удару по штабу Чорноморського флоту країни-агресора росії, розташованого на території тимчасово окупованого Криму.
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Про це повідомляє Sky News.
Це була Storm Shadow, — повідомило одне з джерел видання.
Зображення в соцмережах вказують на вибухи та полум’я, що пронизували верф на тлі нічного неба вранці 13 вересня.
Нагадаємо, сьогодні рано вранці в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше міноборони рф визнало атаку крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.
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