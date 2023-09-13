Банкова про удар по Севастополю: Гарантія безпеки для торговельних шляхів

https://racurs.ua/ua/n187218-bankova-pro-udar-po-sevastopolu-garantiya-bezpeky-dlya-torgovelnyh-shlyahiv.html

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Нічні удари по Севастополю є єдиною гарантією безпеки для торговельних шляхів та відповіддю на спроби країни-агресора росії перетворити голод на зброю.

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Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Tвіттер.

Демілітаризація Чорноморського флоту рф — це реальна довгострокова гарантія безпеки регіональних торговельних шляхів та «зернового коридору». Це єдина правильна відповідь на спроби росії перетворити голод на зброю і єдиний спосіб забезпечити безперебійні поставки зерна до країн Сходу та Африки, — заявив Подоляк.

З його слів, нарощування потенціалу Збройних сил України є шляхом до вищезгаданого сценарію. Водночас результати цього можна було побачити під час сьогоднішніх ударів по Севастополю.

Нагадаємо, вранці 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше міноборони рф визнало атаку крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.