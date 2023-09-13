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Мін’юст США подав в суд на Ілона Маска - у чому його звинувачують
Мін’юст США подав в суд на Ілона Маска — у чому його звинувачуютьhttps://racurs.ua/ua/n187224-min-ust-ssha-podav-v-sud-na-ilona-maska-u-chomu-yogo-zvynuvachuut.htmlРакурс
Американський мільярдер Ілон Маск міг порушити постанову Федеральної торгової комісії США і поставив під загрозу конфіденційність і безпеку в мережі мікроблогів Х (раніше Twitter).
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Про це заявило Міністерство юстиції США з посиланням на Axios.
Позов було подано 11 вересня від імені Федеральної торгової комісії (FTC).
Ілон Маск здійснював ретельний контроль над X Corp і іноді давав співробітникам накази, які могли поставити під загрозу конфіденційність і безпеку даних, — пояснили в Міністерстві юстиції США.
Окрім цього, Федеральна торгова комісія провела розслідування і встановила хаотичну обстановку в компанії, через що виникли серйозні питання, чи забезпечував Маск та інші менеджери дотримання вимог до X Corp.
Нагадаємо, за даними впливового видання Bloomberg, акції Твіттера втричі впали у ціні після купівлі соцмережі Ілоном Маском за 44 млрд дол. в жовтні 2022 року. До втрати 50% доходів від реклами призвели проблеми з модерацією контенту.
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