Мін’юст США подав в суд на Ілона Маска - у чому його звинувачують

https://racurs.ua/ua/n187224-min-ust-ssha-podav-v-sud-na-ilona-maska-u-chomu-yogo-zvynuvachuut.html

Ракурс

Американський мільярдер Ілон Маск міг порушити постанову Федеральної торгової комісії США і поставив під загрозу конфіденційність і безпеку в мережі мікроблогів Х (раніше Twitter).

.

Про це заявило Міністерство юстиції США з посиланням на Axios.

Позов було подано 11 вересня від імені Федеральної торгової комісії (FTC).

Ілон Маск здійснював ретельний контроль над X Corp і іноді давав співробітникам накази, які могли поставити під загрозу конфіденційність і безпеку даних, — пояснили в Міністерстві юстиції США.

Окрім цього, Федеральна торгова комісія провела розслідування і встановила хаотичну обстановку в компанії, через що виникли серйозні питання, чи забезпечував Маск та інші менеджери дотримання вимог до X Corp.

Нагадаємо, за даними впливового видання Bloomberg, акції Твіттера втричі впали у ціні після купівлі соцмережі Ілоном Маском за 44 млрд дол. в жовтні 2022 року. До втрати 50% доходів від реклами призвели проблеми з модерацією контенту.