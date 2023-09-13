Курт Волкер розповів, чому в НАТО не квапляться брати Україну

https://racurs.ua/ua/n187227-kurt-volker-rozpoviv-chomu-v-nato-ne-kvaplyatsya-braty-ukrayinu-video.html

Ракурс

Україна може до закінчення війни проти росії поповнити лави Північноатлантичного альянсу, проте для цього потрібна згода союзників. Водночас країни НАТО переживають, що їм доведеться направляти свої війська на передову. Таку думку в інтерв’ю «Радіо Свобода» висловив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017−2019 роках Курт Волкер.

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Він додав, що п’ята стаття Договору НАТО є «великим полем для дискусій», бо у ній не вказано, яку саме відповідь на агресію мають давати члени військово-політичного блоку. Наприклад, Волкер навів єдиний раз застосування ст. 5 — терористичний акт 2001 року у США. Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України додав, що тоді НАТО не вступило у війну.

Отже, якщо ми вдумливі люди, ми можемо разом поговорити з країнами НАТО та Україною і з’ясувати, що п’ята стаття означає для України, — вказав Волкер.

Він також розповів про доцільність заміни міністра оборони в час війни, чому Захід натякає Україні на проведення виборів, чи слід рахувати скільки коштує один день війни.