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Генштаб: ЗСУ витісняють росіян з Кліщіївки, мають успіх біля Андріївки й Бахмута

Генштаб: ЗСУ витісняють росіян з Кліщіївки, мають успіх біля Андріївки й Бахмута

13 вер 2023, 22:22
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Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 13 вересня вказав, що захисники України витісняють російських окупантів з Кліщіївки, а також мають успіхи в напрямку Андріївки, Бахмуту та Курдюмівки.


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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що внаслідок штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють загарбницьку армію росії із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Джерело: Ракурс


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