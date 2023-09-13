Генштаб: ЗСУ витісняють росіян з Кліщіївки, мають успіх біля Андріївки й Бахмута

https://racurs.ua/ua/n187230-genshtab-zsu-vytisnyaut-rosiyan-z-klischiyivky-maut-uspih-bilya-andriyivky-y-bahmuta.html

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Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 13 вересня вказав, що захисники України витісняють російських окупантів з Кліщіївки, а також мають успіхи в напрямку Андріївки, Бахмуту та Курдюмівки.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ додали, що внаслідок штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють загарбницьку армію росії із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.