Джордж Буш розповів, як Пригожин подавав йому їжу в Кремлі

https://racurs.ua/ua/n187231-djordj-bush-rozpoviv-yak-prygojyn-podavav-yomu-yiju-v-kremli-foto.html

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Екс-президент США Джордж Буш поділився спогадами про вечерю під час саміту G8 «Групи восьми» в росії у 2006 році. Колишній американський лідер вказав, що не здивувався смерті воєнного злочинця рф, так званого «повара путіна», засновника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Про це Буш заявив під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, пише «Голос Америки».

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Я був шокований, коли якось побачив фото із саміту G8 у Петербурзі, де (Пригожин — ред.) подавав мені їжу. Він був кухарем (путіна — ред.) і був на фото, й хтось сказав: «Ви його пам’ятаєте?» Я сказав: «Ні, єдине що я знаю — я вижив», — розповів Буш.

Видання The Hill вказало, що у липні 2006 року Буш відвідав саміт G8 у Санкт-Петербурзі, де він мав двосторонню зустріч з путіним. До цього він зустрічався з путіним у 2001 році, після чого сказав: «Я подивився цій людині в очі. Він здався мені дуже прямолінійним і надійним».

Група восьми (G8) була міжурядовим політичним форумом з 1997 по 2014 рік. Вона утворилася внаслідок включення росії до Групи семи провідних економік світу, G7. Після початку вторгнення рф до України у 2014 році москву звідти виключили.