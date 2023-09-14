Біля Євпаторії знищили російський комплекс ППО «Тріумф» — джерела в СБУ

https://racurs.ua/ua/n187240-bilya-ievpatoriyi-znyschyly-rosiyskyy-kompleks-ppo-triumf-djerela-v-sbu.html

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Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели спецоперацію біля Євпаторії — знищили російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів.

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Про це повідомили джерела «Суспільного», УП та «Громадського» в СБУ.

По цілі ефективно відпрацювали БПЛА та ракети «Нептун». Спочатку безпілотники вразили радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пускових комплексам С300/400 «Тріумф».