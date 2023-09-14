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Біля Євпаторії знищили російський комплекс ППО «Тріумф» — джерела в СБУ

Біля Євпаторії знищили російський комплекс ППО «Тріумф» — джерела в СБУ

14 вер 2023, 10:50
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Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели спецоперацію біля Євпаторії — знищили російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд доларів.


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Про це повідомили джерела «Суспільного», УП та «Громадського» в СБУ.

По цілі ефективно відпрацювали БПЛА та ракети «Нептун». Спочатку безпілотники вразили радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» вдарили по пускових комплексам С300/400 «Тріумф».

Джерело: Ракурс


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