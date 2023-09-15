Зеленському готують виступ в Конгресі під час візиту до США

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Президент України Володимир Зеленський може знову виступити в Конгресі під час візиту до США.

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Це станеться вже наступного четверга, повідомляє Associated Press.

Візит Зеленського відбувається в той час, коли Конгрес обговорює прохання президента Джо Байдена надати Україні військову та гуманітарну допомогу на суму до 24 млрд дол. Зазначається, що президента України чекають не лише у Білому домі, а й в Капітолії, поїздка куди була підтверджена двома помічниками конгресменів.

Медіа вже давно пишуть про те, що Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати США, де зустрінеться із Джо Байденом За даними NBC News, президент України візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН.

Телеканал Sky News із посиланням на неназваного американського посадовця пише, що президенти України та США проведуть зустріч у Білому домі.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що за кілька днів зустрінеться з президентом України Зеленським у Нью-Йорку.

Серед іншого, ми говоритимемо про зерно, — сказав Дуда.

Нагадаємо, що Польща та Угорщина з 15 вересня відмовилися відкривати свої ринки для українського збіжжя.

Зеленський вже виступав в американському парламенті у грудні 2022 року. То був його перший закордонний візит після початку вторгнення.