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Фінляндія забороняє в'їзд зареєстрованих у росії легкових автомобілів
Росіяни у пастці — Фінляндія доєдналася до заборони в’їзду зареєстрованих у рф легкових автоhttps://racurs.ua/ua/n187284-rosiyany-u-pastci-finlyandiya-doiednalasya-do-zaborony-v-yizdu-zareiestrovanyh-u-rf-legkovyh-avto.htmlРакурс
Із суботи, 16 вересня, легкові автомобілі з російськими номерами припинять пускати до Фінляндії.
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Про це заявили в МЗС країни. Рішення офіційно оголосять 15 вересня, повідомляє видання Yle.
Фінляндія вводить заборону на в’їзд легкових машин, зареєстрованих у росії, вслід за Литвою, Латвією та Естонією.
Виняток Фінляндія зробить для громадян ЄС, які постійно проживають у росії, та членів їхніх сімей, а також дипломатів та прирівняних до них осіб. Пропускатимуть і людей, які прямують до країни з гуманітарних причин.
Обмеження торкнуться і російських автомобілів, що вже знаходяться у Фінляндії, сказала міністр закордонних справ Еліна Валтонен, відповідаючи на питання Yle. Вони мають залишити країну за півроку — тобто до 16 березня.
Єдиною європейською країною, в яку поки що можна в’їхати на автомобілі з російськими номерами, буде Норвегія (прикордонний перехід є в Мурманській області).
Раніше заборону на в’їзд автомобілів із російськими номерами ввели Латвія, Литва та Естонія, обґрунтувавши це рішення рекомендаціями Єврокомісії.
8 вересня Єврокомісія випустила роз’яснення, як країнам ЄС слід застосовувати заборону на ввезення з росії санкційних товарів, у тому числі автомобілів, особистого одягу, предметів гігієни.
Єврокомісія потім уточнила, що митним органам слід сконцентруватися на автомобілях, що ввозяться, а з інших предметів, у тому числі одязі, заборону слід застосовувати «пропорційним і розумним чином».
Повної інформації про те, як будуть чинити з автомобілями з російськими номерами, які вже знаходяться на території Євросоюзу, на момент публікації новини не було. Латвія заявила, що конфіскувати такі автомобілі не буде. Влада Естонії повідомляла, що оголосить своє рішення пізніше.
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