Україна повернула тіла ще 51 загиблого захисника. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n187291-ukrayina-povernula-tila-sche-51-zagyblogo-zahysnyka.html

Ракурс

Україна повернула тіла ще 51 загиблого військового, який віддав життя за країну у боях з російськими окупантами.

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Репатріювати тіла героїв на підконтрольну уряду територію вдалося здійснити у п’ятницю, 15 вересня. Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС. Про це Коордштаб повідомив у Telegram.

Зазначається, що за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1 тис. 832 українських військових.

Нагадаємо, 4 серпня теж відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну й владі тоді вдалося повернути рідним тіла 44 героїв.

А 12 липня українська влада зуміла повернути тіла 19 осіб, які загинули у полоні країни-агресора російської федерації.