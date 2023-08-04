В Україну повернули тіла ще 44 полеглих захисників. Фото: Олег Котенко

https://racurs.ua/ua/n185838-ukrayina-povernula-tila-sche-44-poleglyh-geroyiv.html

Ракурс

В Україну повернули тіла ще 44 полеглих захисників.

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У п’яницю, 4 серпня, відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Українській владі вдалося повернути рідним тіла 44 героїв. Про це Уповноважений зі зниклих безвісти повідомив у Telegram.

Він зазначив, що репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБ України, Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, — зазначив Котенко.

Уповноважений нагадав, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. А у вихідні повідомлення можна надсилати у месенджери Viber і Telegram за телефоном: (095) 896−04−21.

Нагадаємо, 11 червня Україна повернула з російського полону 95 осіб — воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них були полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі».