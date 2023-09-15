Фінляндія вирішила закрити кордон для авто з номерами рф. Фото:

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Автомобілі з російською реєстрацією більше не матимуть права заїжджати на територію Фінляндії.

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Ця країна ухвалила рішення припинити допуск в країну автомобілів з номерами росії. Це сталося після роз’яснень Європейської комісії, а сама заборона набуде чинності з початку доби 16 вересня. Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Yle.

За її словами, Фінляндія вважає важливим, щоби країни-члени Євросоюзу застосовували однаковий підхід у застосуванні санкцій та боротьбі з обходом санкцій.

Таким чином з 16 вересня в’їхати на російських номерах до Фінляндії зможуть лише громадяни ЄС та їхні члени родини, особи з дипломатичним статусом. Крім того, перетнути фінський кордон російські авто можуть в окремих винятках з гуманітарних міркувань. А авто з номерами рф, які вже перебувають у Фінляндії, мають виїхати з країни протягом наступних шести місяців — до 16 березня 2024 року.

Фінські прикордонники вважають, що нові правила суттєво скоротять транскордонний рух між Фінляндією та рф.

Нагадаємо, Естонія, Литва та Латвія вже заборонили в’їзд авто з російськими номерами. Таким чином країни Балтії виконали рекомендації Європейської комісії, за якими країнам ЄС не дозволено впускати на територію Євросоюзу приватні автомобілі з номерами рф.

Джерело: Yle