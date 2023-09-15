Бельгія надасть свої F-16 для навчання пілотів ЗСУ. Фото:

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Бельгія долучиться до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

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У п’ятницю, 15 вересня, бельгійський уряд затвердив участь країни в цій навчальній програмі. Підготовку в Бельгії пройдуть шестеро українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій. Про це заявила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер, передає Le Soir.

У найближчі тижні оборонне відомство скерує групу з трьох військовослужбовців до навчального центру для пілотів ЗСУ F-16 у Данії, яка надала для цього свою авіабазу «Скрюдструп» на півдні країни.

А в наступному році бельгійці відправлять до Данії два двомісні навчально-тренувальні літаки типу F-16B, щоб підвищити кваліфікацію українських льотчиків. Також прибуде контингент із 50 військовослужбовців, переважно технічного персоналу, які відповідатимуть за розгортання винищувачів.

На додаток до цього важливого внеску в підготовку і введення в експлуатацію винищувача, наш уряд офіційно заявляє про свою підтримку в наданні допомоги в реалізації цього нового потенціалу — необхідного для модернізації українських збройних сил, — наголосила Дедондер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно щонайменше 160 винищувачів, щоб завадити росії домінувати в повітрі. Київ не збирається обмежуватися лише американськими винищувачами F-16, бо зацікавлений отримати й французькі Rafale.

Джерело: Le Soir