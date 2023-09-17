Окупанти атакували зенітними ракетами Харків, виникла пожежа

Окупанти атакували зенітними ракетами Харків. Фото:

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Ракурс

Ракетний удар по Харкову вночі 17 вересня було завдано армією російської федерації.

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Ворог застосував зенітні ракети С-300, які близько 00.30 влучили в будівлю цивільного підприємства. На місці «прильоту» сталася пожежа. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Очільник ОВА не повідомив, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.

Також він поінформував, що 16 вересня росіяни обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області. А між селами Глибоке та Стрілеча ворог поцілив керованою протитанковою ракетою по автомобілю з цивільними, загинули чоловік та жінка. Ще один чоловік був госпіталізований у важкому стані. А внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району зазнав поранення 23-річний цивільний.

Нагадаємо, ракетного удару по Харкову російська армія завдає другий день поспіль. Вранці у суботу, 16 вересня, окупанти випустили по обласному центру п’ять ракет С-300, були влучання по промисловій зоні в Холодногірському району. Поранення дістали п’ятеро мирних мешканців.