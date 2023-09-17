За тиждень Нацбанк продав на міжбанку майже мільярд доларів - це рекорд з початку року

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Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 873,11 млн дол., що на 570,37 млн дол. більше ніж тижнем раніше.

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Продаж валюти Нацбанком зріс до максимуму з початку року. Загалом від початку року НБУ продав вже 18,021 млрд дол., а купив — 195,88 млн дол., свідчать дані сайту регулятора.

Нацбанк валютними інтервенціями збалансовує ринок валют для експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Цей тиждень на валютному ринку виявився дуже активним і трохи нервозним. Окрім звичайної «плинності», суттєво вплинули на поведінку всіх учасників ринку як внутрішні чинники — засідання Правління Нацбанку щодо облікової ставки, так і міжнародні — засідання ЄЦБ щодо відсоткової ставки.

«Мінфін» пише, що багато клієнтів побоювалися змін не стільки самої облікової ставки НБУ, скільки його можливих рішень щодо відпускання курсу у більш-менш вільне плавання.

Тому, про всяк випадок, у всі дні до засідання регулятора клієнти намагалися максимально закрити свої валютні покупки на міжбанку. І Нацбанк був змушений дуже часто закривати весь дефіцит пропозиції за рахунок своїх інтервенцій щодо продажу валюти за курсом 36,9343 гривні за долар.

У результаті, 14 вересня НБУ очікувано знизив облікову ставку до 20% річних, плату за депсертифікатами на 3 місяці встановив на рівні тих самих 20% річних, а за депсертифікатами «овернайт» — опустив до 16% річних.

Не спрацювали побоювання тих, хто очікував на відпускання курсу, і до п’ятниці міжбанківський ринок відносно заспокоївся. Але лише відносно. Адже чиновники Нацбанку на своїй пресконференції знову натякнули на швидку зміну дизайну роботи міжбанківського ринку з елементами плаваючого курсоутворення. І це залишає місцевий валютний ринок у певній напрузі.

Зовнішні фактори

За рішеннями ЄЦБ (читай, для валютного ринку — за парою євро/долар та за курсом євро щодо гривні) ситуація виявилася непростою. Європейський регулятор збільшив базову відсоткову ставку до 4,5% річних, ставку за депозитами — до 4%, а за короткостроковими кредитами ЄЦБ — до 4,75% річних. Тобто підвищив усі базові пороги на чергові 0,25% річних.

Але частина ринку «закладалася» на збереження ставок на попередньому рівні. І тому після рішень ЄЦБ розпочалися валютні ралі за парою євро/долар, і, відповідно, — за курсом євро щодо гривні.

Завдяки такій «дискотеці» за парою євро/долар на міжнародних ринках при збереженні безготівкового долара на торгах у звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні, курс євро за період із 11 вересня до 15 вересня на момент закриття торгів в Україні на 15:00 за київським часом просів майже на 30 копійок — із 39,26/39,6415 до 38,9638/39,3534 грн.

Що відбувалося на готівковому ринку

На готівковому ринку була своя історія. Ажіотажу щодо купівлі валюти немає, оскільки послаблення Нацбанку у вигляді дозволу купівлі валюти населенню на картки в межах до 50 тисяч гривень в еквіваленті, і купівлі доларів та євро на тримісячні валютні депозити до 200 тисяч гривень в еквіваленті, відіграють роль своєрідного запобіжника для курсу гривні. Але все ж таки попит на готівкову валюту зберігається поки що досить високим. Це добре видно зі статистики Нацбанку останніми днями.

Тобто, заяви чиновників Нацбанку, які прозвучали на пресконференції НБУ 14 вересня, про швидку зміну правил гри на валютному ринку, все одно «лякають» громадян. І частина людей все ж таки пішла до обмінників за готівковою валютою.

За курсом же готівкового євро щодо гривні ситуація дещо інша, що пов’язано насправді лише з просіданням у цей період євровалюти на міжнародних майданчиках.

«Страхи» певної частини громадян із приводу можливого швидкого відпускання курсу збережуться і цими вихідними, що підтримає тенденцію останніх днів, коли, загалом, населення купує готівкову та безготівкову валюту більше, ніж здає.

Більшість обмінників цими вихідними намагатиметься підтримати тренд на поступове здорожчання валюти. Хоча й при цьому працюватимуть у форматі «з обороту». Але при цьому дещо розширять спред у межах: за доларом — від 20−25 копійок до максимум 30−50 копійок, а за євро — в межах від 25−35 копійок до максимум 1 гривні.

Але при цьому особливих сюрпризів від обмінників не варто чекати. Щойно власники обмінників бачитимуть, що «тяги» немає, вони коригуватимуть курс продажу чи купівлі валюти у своїх мережах пунктів обміну для стимулювання зростання обсягу операцій та зароблятимуть таким чином саме за рахунок обороту. «Охолоджуватимуть» апетити окремих мереж обмінників і конкуренти, які теж не проти додатково заробити за рахунок переманювання великих платоспроможних клієнтів через зниження для них оптового курсу продажу.

При цьому збережеться також і практика особливо «жадібних» обмінників у місцях із низькою конкуренцією щодо виставлення спреду між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро в розмірі до 1 гривні.

Психологічний фактор із поступового задирання котирувань продажу валюти при виставленні обмінниками курсів цими днями часто працюватиме навіть більшою мірою, ніж суто економіка.