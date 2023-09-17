Погода сприятиме наступу ЗСУ ще 30-45 днів - Марк Міллі

https://racurs.ua/ua/n187364-pogoda-spryyatyme-nastupu-zsu-sche-30-45-dniv-mark-milli.html

Ракурс

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів (це найвища військова посада в США — «Ракурс») генерал Марк Міллі в інтерв’ю BBC сказав, що український наступ на півдні країни досяг часткового успіху, але погодні умови збережуться ще 30−45 днів.

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Українці досягли дуже стабільного успіху, і вони підтримують значну глибину бойової сили. Поки що залишається розумна кількість часу, ймовірно 30−45 днів придатної для бойових дій погоди. Отже, українці не закінчили, битва ще не закінчена […], — сказав генерал. — Подивимося, поки що зарано говорити, як усе це закінчиться. Але принаймні вони досягли часткового успіху в тому, що затіяли, це важливо.

Міллі уточнив, що через місяць-півтора «настануть холоди, стане дуже брудно, і тоді буде дуже важко маневрувати, і тільки після цього настане середина зими».

У Києві досить скептично дивляться на заяви Вашингтона про те, що дії української армії настільки залежать від погоди, передає кореспондент BBC.

Там нагадують, що торік Херсон звільнили 11 листопада — до цієї дати поки що залишається понад 45 днів. Минула зима виявилася порівняно м’якою, але уповільнення українських наступальних дій було зумовлене переважно браком техніки та боєприпасів, а не погодою.

Британський депутат-консерватор Боб Силі, член комітету Палати громад у міжнародних справах, який приїжджав минулого тижня до Києва, також говорив, що краще не давати російській армії перепочинку.