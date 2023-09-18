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Російські загарбники обстріляли карету швидкої допомоги на Херсонщині, фото: «Район.in.ua»
На Херсонщині рашисти обстріляли «швидку», яка надавала допомогу пораненимhttps://racurs.ua/ua/n187375-na-hersonschyni-rashysty-obstrilyaly-shvydku-yaka-navala-dopomogu-poranenym.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли карету швидкої допомоги на Херсонщині.
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Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
У Миколаївці росіяни атакували карету «швидкої». У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим, — вказано в повідомленні.
За попередньою інформацією, фельдшер та водій в результаті обстрілу не постраждали, проте службовий автомобіль зазнав пошкоджень.
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