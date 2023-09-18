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Ракурс
Російські загарбники обстріляли карету швидкої допомоги на Херсонщині, фото: «Район.in.ua»

На Херсонщині рашисти обстріляли «швидку», яка надавала допомогу пораненим

18 вер 2023, 12:57
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Російські загарбники обстріляли карету швидкої допомоги на Херсонщині.


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Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

У Миколаївці росіяни атакували карету «швидкої». У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим, — вказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, фельдшер та водій в результаті обстрілу не постраждали, проте службовий автомобіль зазнав пошкоджень.

Джерело: Ракурс


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