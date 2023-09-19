У Раду подали закон про генерування електрики вʼязнями через велогенераційні установки

https://racurs.ua/ua/n187402-kruty-pedali-u-radu-podaly-zakon-pro-generuvannya-elektryky-v-yaznyamy-cherez-velogeneraciyni.html

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Нардеп Сергій Гривко з фракції «Слуга народу» пропонує залучити 50 тис. в’язнів до вироблення електроенергії. Відповідний законопроект він зареєстрував у парламенті.

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Якщо впродовж місяця зеки будуть виконувати норми визначені Мінʼюстом, то термін ув’язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за 365 днів в’язень може «мінуснути» 30 днів, — пояснив Гривко у своєму Фейсбуці.

На думку Гривка, його інновація дозволить зекономити на утриманні до 8% від нинішніх щорічних витрат, а це приблизно 200 млн грн.

Строк відбування покарання, встановлений вироком суду особі, засудженій до покарання у виді позбавлення волі на певний строк, підлягає зменшенню в порядку, передбаченому цією статтею, у разі здійснення засудженою особою суспільно корисної діяльності у вигляді генерування електричної енергії за допомогою велогенераційної установки, — йдеться у пояснювальній записці до закону.

Член Комітету ВР з питань соцполітики в дописі на Facebook дуже пишається власним «креативним законопроектом», але не згадує, що вже два роки тюрма з ідентичними умовами існує в Бразилії, де увʼязнені виробляють світло для вулиць.

Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію. Щоб створити щось нове, потрібно діяти рішуче, наполегливо, креативно та інакше! Всі ресурси заради перемоги! Тепер, слово за суспільством, — пояснює Гривко.

Улітку цього року Гривко зареєстрував законопроект про зменшення ув’язненим терміну позбавлення волі за читання книг. Він називав книги, які, на його думку, є «правильними» для читання" ув’язненим:

Пауло Коельо «Алхімік», деякі твори Марка Твена, потім Тараса Шевченка можна читати. У моєму розумінні потрібно, щоб Міністерство юстиції залучило психологів, які визначать книги згідно з кваліфікацією злочину. Наприклад, якщо людина щось вкрала, то їй дають прочитати книги, де є розуміння, як люди заробляють гроші.

Гривку 37 років, до роботи в Раді цей «слуга народу» працював менеджером зі збуту ТОВ «ЧернігівГазСпецСервіс», був молодшим науковим співробітником у Чернігівському державному інституті економіки та управління.