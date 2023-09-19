Рашисти атакували Львів в ніч на 19 вересня, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n187415-pershi-hvylyny-pislya-ataky-na-lviv-zafiksuvaly-bodikamery-patrulnyh-policeyskyh-video.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 19 вересня, здійснили повітряну атаку по Львову, котра призвела до значних руйнувань.

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Прес-служба МВС опублікувала відео, котре показує перші хвилини після атаки, зафільмовані бодікамерами патрульних поліцейських.

Зазначається, що патрульні відразу вирушили на місце події, де під завалами опинилися люди.

Існувала загроза повторних ударів безпілотниками, тож часу на роздуми не було. Командир роти Олександр Куксін та його напарники Назар Бурмеха та Євген Рибалка негайно приєдналися до небайдужих громадян і почали відкидати уламки конструкцій. Вдалося вивільнити двох осіб — 26-річного чоловіка та 29-річну жінку, — зазначають у МВС.

На жаль, внаслідок цієї російської атаки є загиблий і ще один чоловік травмований.

На місці події працювали усі необхідні служби, які ліквідовували наслідки обстрілів.