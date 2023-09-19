ашисти 6 вересня вдарили ракетою по ринку у Костянтинівці, скріншот відео

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Російські загарбники, за даними здійснюваного СБУ слідства, завдали удару по ринку у Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар прес-служби СБУ.

За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії, — зазначають у спецслужбі.

Зазначається, що наразі слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу. Триває досудове розслідування, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин цього воєнного злочину.

Так у СБУ прокоментували появу сьогодні, 19 вересня, статті видання The New York Times про те, що удар по Костянтинівці 6 вересня був «трагічним нещасним випадком», до якого нібито призвело падіння української ракети 9М38, котру запускає ЗРК «Бук», а не російський обстріл.

За інформацією джерела видання «Цензор.нет» у СБУ, автор цієї резонансної статті у The New York Times Томас Гіббонс-Нефф раніше був неодноразово помічений на просуванні російських наративів. Так, у своїх статтях він раніше заявляв, що:

ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси у населених пунктах;

українські військові нібито торгують танками та артилерією;

звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні.

Цього журналіста вже двічі позбавляли прес-карти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій, — зазначає видання.

Джерело: «Українська правда», «Цензор.нет»