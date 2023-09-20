Вірмени залишають Степанакерт після капітуляції Нагірного Карабаху (ФОТО, ВІДЕО)

Вірмени залишають Степанакерт після капітуляції Нагірного Карабаху.

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Ракурс

Тисячі вірмен зібралися біля аеропорту Степанакерта (азерб. Ханкенді) в надії на евакуацію з Карабаху після його капітуляції.

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Телеграм-канали поширюють фотографії та відео натовпу людей, які були евакуйовані з прикордонних територій. Багато хто з них прийшов до аеропорту Степанакерта. Вони планують залишити Нагірний Карабах. Азербайджан пообіцяв надати коридор для евакуації мешканців та залишків карабахської армії.

Російське міністерство оборони повідомило, що в таборі так званих російських миротворців зараз перебуває понад дві тисячі людей.

Мій світ провалився, я втратила Батьківщину! Ніхто з людей не покидає Карабах, ми в блокаді. Люди евакуюються із сіл, що вже під контролем Азербайджану, у міста, — розповіла «Суспільному» місцева жителька.

За її словами, після оголошення про припинення вогню обстрілів не було.

Раніше в адміністрації президента Азербайджану Алієва повідомили, що 21 вересня зустрінуться з представниками вірменського населення Карабаха для обговорення питань реінтеграції.

На території Нагірного Карабаху зараз немає світла та майже відсутній зв’язок, розповіла «Суспільному» місцева жителька Ліліт. Вона записала голосове повідомлення з підвалу. За її словами, кілька житлових будинків могли бути зруйновані, втім вона не має інформації щодо загиблих та поранених. Також вона не знає, де її близькі.

Нагадаємо, що на території Карабаху понад пів року триває гуманітарна криза — азербайджанські екоактивісти заблокували єдину дорогу, яка сполучає невизнану республіку із Вірменією і перекрили постачання гуманітарних вантажів.

Завтра, 21 вересня, у місті Євлах запланована зустріч між представниками місцевого вірменського населення Нагірного Карабаху та представниками влади Азербайджану.

Вони обговорюватимуть реінтеграцію регіону «в рамках Конституції Азербайджану», права і безпеку вірмен Нагірного Карабаху. Фактично на переговорах вирішуватиметься подальше існування невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

20 вересня Нагірний Карабах прийняв рішення про капітуляцію.

Вірменські ЗМІ повідомляють, що досягнуто домовленості про розформування та повне роззброєння збройних формувань «Армії оборони Нагірного Карабаху».

росія давала гарантії безпеки Нагірному Карабаху, але дислоковані в регіоні російські «миротворці» не відреагували на дії азербайджанських військ. Вірменія, яка робила ставку на росію ще в 1990-х роках, платить високу ціну. Ймовірно, 120 тисяч вірмен Арцаха (Нагірного Карабаху) будуть змушені покинути свою землю, яку вони населяли з давніх часів.