Українські військові підтвердили ураження командного пункту окупантів у Криму

Українські військові завдали успішного удару по командному пункту окупантів у Криму

https://racurs.ua/ua/n187457-ukrayinski-viyskovi-pidtverdyly-urajennya-komandnogo-punktu-okupantiv-u-krymu.html

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У ЗСУ підтвердили удар по командному пункті Чорноморського флоту росії поблизу села Верхньосадове, що під Севастополем.

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Нагадаємо, що у першій половині дня 21 вересня у Криму знову чули вибухи. ГУР України заявляє про атаку на місце дислокації російської техніки, окупаційна влада — про її успішне відбиття.

Удень в районі Інкермана та поблизу аеродромів «Бельбек» і «Кача» прогриміли вибухи. Аналогічні повідомлення надходили з Південної бухти Севастополя.

У коментарі виданню «Бабель» представник ГУР Андрій Юсов заявив про ракетний удар по місцях дислокації російської техніки. Призначений росією глава Севастополя Михайло Развожаєв спочатку заявив, що атаку безпілотників було відбито, потім уточнив, що це були не БПЛА, а ракети. Задимлення на відео він пояснив використанням аерозольних маскувальних засобів і спаленої трави.