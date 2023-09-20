"Слузі" Марченко обрали запобіжний захід у справі про хабар за виїзд чоловіків за кордон

https://racurs.ua/ua/n187458-sluzi-marchenko-obraly-zapobijnyy-zahid-u-spravi-pro-habar-za-vyyizd-cholovikiv-za-kordon.html

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Вищий антикорупційний суд визначив 53 тис. 600 грн застави народній депутатці від фракції «Слуг народу» Людмилі Марченко.

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Це максимальний розмір застави, який дозволяють обрати за нетяжкий злочин. Саме у такому і підозрюють нардепку — зловживання впливом за неправомірну вигоду (ч. 2 ст. 369−2 ККУ). Якби їй інкримінували більш тяжкий злочин, то застава могла бути більшої, а то і взагалі можна було б взяти під варту чи домашній арешт.

Також Марченко зобов’язали здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу.

Марченко підозрюють у зловживанні впливом за одержані 11 300 доларів неправомірної вигоди.

Влітку НАБУ і САП оприлюднили перехоплення розмов нардепки, яка отримувала хабаря за незаконний виїзд чоловіків за кордон через систему «Шлях».

За даними слідства, нардепка від «Слуг народу» разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях».

Свої «послуги» нардепка та її помічниця оцінили у 5 тис. 300 дол. Після отримання другого «траншу» у 2 тис. 800 дол. детективами НАБУ було викрито осіб в одержанні неправомірної вигоди.

Цікаво, що помічниця передала гроші нардепці, але та щось запідозрила та викинула долари через кам’яну огорожу. НАБУ та САП встигли зробили відеозапис.