Україна пережила чергову нічну атаку російських варварів

https://racurs.ua/ua/n187472-ukrayina-perejyla-chergovu-nichnu-ataku-rosiyskyh-varvariv.html

Ракурс

Військові та місцева влада повідомили про попередні наслідки нічної атаки по території України у ніч проти 21 вересня.

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Над Києвом сили ППО знищили близько 20 цілей. Зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах. Є пошкодження газової труби, нежитлових приміщень. Відомо про 7 постраждалих.

У Київській області виявлені збиті уламки ворожих ракет. Наразі відомо про 2 потерпілих.

У Харкові було щонайменше шість «прильотів». Є пошкодження цивільної інфраструктури. Відомо про 2 постраждалих.

У Рівному є «прильоти» ворожих ракет по промисловому обʼєкту та по приватному складу. Інформації про постраждалих не надходило.

У Черкасах внаслідок падіння уламків ракет пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури.

Наразі 7 потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. У ДСНС показали відео порятунку людини з-під завалів готелю у Черкасах. Рятувальна операція триває. Шукають інших постраждалих.

Російські війська завдали трьох ракетних ударів по Дрогобичу на Львівщині. Двічі вдарили по промисловому об'єкту. Там зайнявся цех та зруйнована будівля складу. Триває пожежа.

Ще один ракетний удар завдали по приватному двоповерховому складу. Там також виникла пожежа.

Наразі інформації про травмованих немає, повідомив начальник ОВА Козицький. На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікополь та Мирівську громаду. Відомо про 3 поранених, понівечені приватні будинки, газопроводи, ЛЕП.

У Херсоні внаслідок обстрілів 2 людей загинули, 5 — поранені. Ворог бив по житлових кварталах.

На Львівщині вибухи лунали у Дрогобичі. Зафіксували прильоти — по промисловому обʼєкту та приватному складу. Інформації про постраждалих не надходило.

У Херсоні внаслідок нічної атаки ворога загинуло двоє людей.