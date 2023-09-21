Зеленський прибув до Вашингтона на переговори з Байденом

https://racurs.ua/ua/n187491-zelenskyy-prybuv-do-vashyngtona-na-peregovory-z-baydenom.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 21 вересня прибув до Вашингтона.

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ППО для України — серед топових питань, — повідомив президент.

Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій. Російський терор має програти, — наголосив Зеленський.

Його візит на Капітолійський пагорб обіцяє бути складним — думки американських законодавців щодо збільшення допомоги розділилися, їх турбує, чи зможе Україна перемогти, чи використовує допомогу відповідально.

«Голос Америки» пише, що дається взнаки й початок президентських перегонів.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті напередодні візиту Зеленського заявив, що його більше цікавить, куди пішла вже виділена допомога, і жодних обіцянок про наступну допомогу він не робив:

Зеленський обраний до Конгресу? Він наш президент? Я не думаю, що я маю бути відданий будь-чому. У мене є питання щодо того, де звітність про гроші, які ми вже витратили? Який план перемоги? Я думаю, це те, що американська громадськість хоче знати. Те, що зробила росія, — це неправильно, ці звірства, ми хочемо переконатися, що це закінчиться. Але я також завжди казав із самого початку, незалежно від того, про яке питання йдеться, я хочу відповідальності за усе, на що наші працьовиті платники податків витрачають свої гроші.

Конгресмен-демократ від штату Нью-Йорк, Пет Раян сподівається, що візит президента України стане приводом для конгресменів та сенаторів продемонструвати підтримку США.

У Сполучених Штатах Америки ми виступаємо за свободу та демократію та проти авторитаризму. Отже, я буду радий почути президента Зеленського. Ми маємо показати потужну двопартійну підтримку, що ми їх підтримуємо, що ми продовжимо підтримувати їх необхідними ресурсами, що вони повинні виграти цю війну і що ми пишаємося ними.

Нагадаємо, США готують новий пакет військової допомоги для України на 325 млн дол. Reuters пише, що оголосити про нього планують у день зустрічі президентів Байдена і Зеленського 21 вересня.

Очікується, що у пакеті буде нова партія касетних боєприпасів, засоби для ППО, снаряди для HIMARS та інше. Рішення ж щодо далекобійних ракет ATACMS ще немає.

Водночас видання Foreign Policy повідомляє, що станом на зараз консенсус щодо поставок ракет Україні є серед усіх ключових відомств США.