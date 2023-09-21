Вихід на Андріївку та Кліщіївку наблизив Сили оборони до траси Бахмут - Горлівка

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Сили оборони повідомили про ситуацію на Бахмутському напрямку фронту упродовж доби.

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Маємо успіхи поблизу Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки. Окупанти на Бахмутському напрямку завдали 576 артилерійських ударів, п’ять разів застосовували тактичну та армійську авіацію. Тут відбулося 10 бойових зіткнень, — повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Українські захисники, застосовуючи сили й засоби підрозділів контрбатарейної боротьби та БПЛА, знищили на цьому напрямку низку важкої техніки росіян.

Це і танки, і бойові броньовані машини, і бронетранспортери. Вдалося знищити одну артилерійську установку «Піон» калібру 203 мм. Це одна з найпотужніших ствольних артилерійських установок, яку має на озброєнні окупаційна армія, — додав Євлаш.

Вихід на Андріївку та Кліщіївку дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут — Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося і ускладнюватиметься надалі.

При тому, що противник має домінацію в повітрі, він несе в 7−8 разів більші втрати в обороні, аніж ми в наступі, що в принципі суперечить будь-якій логіці та законам бойового мистецтва, — додав речник.

Найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп'янському напрямку — понад 110 тис. особового складу. Також ворог утримує там велику кількість броньованої техніки, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню.

Проте на цьому напрямку вже близько тижня ми не фіксуємо жодних бойових зіткнень. Але це не означає, що бойові дії зникли. Противник продовжує обстрілювати позиції Збройних сил. За минулу добу на цьому напрямку він завдав 552 артилерійських удари і 17 разів використовував авіацію, — повідомив Євлаш.

Крім того, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник посилює свої передові підрозділи, продовжує доукомплектовувати штурмові, зокрема танкові підрозділи. Також спостерігаються спроби його інженерно-саперних груп приховано здійснювати облаштування проходів у власних мінно-вибухових загородженнях, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ Микола Уршалович.