Переговори Зеленського у Конгресі прокоментував республіканець Маккол

https://racurs.ua/ua/n187503-peregovory-zelenskogo-u-kongresi-prokomentuvaly-respublikanci.html

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Конгресмен з Республіканської партії США Майкл Маккол прокоментував сьогоднішню зустріч американських законодавців із президентом України Володимиром Зеленським, яка тривала у Вашингтоні за зачиненими дверима.

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Я спитав: «Який у вас план щодо перемоги? І що вам потрібно для перемоги?» Зокрема це дві речі: авіація — F-16 й ATACMS. Їм треба артилерія далекої дії, щоб здійснювати удари по Криму, звідки летять іранські дрони, — зараз вони цього не мають, — цитує Маккола «Голос Америки».

Відповідаючи на запитання про те, чи під час зустрічі обговорювалося питання нового фінансування потреб України й для поповнення запасів Пентагону у розмірі 24 млрд дол., Маккол сказав:

Їм це необхідно — і вони це отримають. Як я сказав, більшість підтримує це, — вказав конгресмен.

Конгресмен додав:

Зараз їхні війська ідуть вперед без прикриття з неба, вони мають розміновувати поля вночі власними руками. Ми б не відправили свої війська в таких умовах. Тому ми маємо дати їм те, що їм потрібною. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроект про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США, республіканець з числа трампістів Кевін Маккарті заявив, що його більше цікавить, куди пішла вже виділена допомога. Візит Зеленського до Вашингтона відбувається на тлі суперечок в Конгресі щодо ухвалення фінансування державних витрат і зокрема щодо додаткового фінансування у 24 млрд дол. для подальших пакетів допомоги Україні та іншої підтримки. 29 законодавців підписали відкритий лист із закликом не надавати Україні це фінансування, доки вони не отримають задовільні відповіді на запитання зокрема про те, як використовуються гроші і як проходить наступ ЗСУ.