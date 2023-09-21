The Economist: Україна має підготуватися до війни на виснаження

https://racurs.ua/ua/n187508-the-economist-ukrayina-maie-pidgotuvatysya-do-viyny-na-vysnajennya.html

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Україна повинна менше концентруватися на планах післявоєнної відбудови та підготуватися до тривалої війни на виснаження. Про це пише видання The Economist.

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Видання вказує, що попри можливий прорив Збройних сил України на фронті у найближчі тижні, «було б помилкою покладатися на це». Разом з тим, просити про мирні переговори безглуздо, адже воєнний злочинець володимир путін не демонструє жодних ознак бажання вести переговори, окрім того, йому не можна довіряти, наголошує The Economist.

На думку видання, путін чекає, коли Захід «втомиться», і сподівається на переобрання президента США Дональда Трампа. путіну потрібна війна, щоб підтримувати диктатуру в росії, а будь-яке припинення вогню буде лише паузою задля переозброєння і підготовки до нового нападу.

Україна і її західні партнери починають усвідомлювати, що це буде війна на виснаження… Але, на жаль, Україна ще не готова, як і її західні партнери. Обидві сторони все ще зациклені в контрнаступі. Їм потрібно переосмислити військову стратегію України і те, як управляти її економікою. Замість того, щоб прагнути перемогти, а потім відновитися, метою має бути забезпечення того, щоб Україна мала достатню силу для ведення тривалої війни і могла процвітати, незважаючи на неї, — пише The Economist.

Видання додає, що Україна не зможе процвітати, якщо рф безкарно підриватиме інфраструктуру та цивільне населення. Київ є напрочуд жвавим містом, тому що має ефективний захист від безперервних повітряних атак. Така ж система необхідна й іншим містам, тому ескадрильї винищувачів F-16 і більше систем протиракетної оборони є вкрай важливими.

The Economist наголошує, що треба менше планувати післявоєнну відбудову і сконцентруватися на збільшенні виробництва та капіталу вже зараз. Економіка України повинна перейти від залежності від допомоги до залучення інвестицій, навіть попри те, що війна не вщухає.

Окрім цього, видання вказує, що Європа повинна надавати Україні стільки ж зброї, скільки Америка.