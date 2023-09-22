Російські нацисти заявили про атаку БПЛА на Краснодарський край і Крим

https://racurs.ua/ua/n187523-rosiyski-nacysty-zayavyly-pro-ataku-bpla-na-krasnodarskyy-kray-i-krym.html

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Російські нацисти уранці 22 вересня заявили про атаку безпілотників на Краснодарський край і Крим.

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Детальніше повідомляється, що нібито ППО знищила два «українські безпілотники» над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Криму і в Туапсинському районі Краснодарського краю.

Уранці 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі росіяни знову пустили аерозольну завісу з метою завадити наведенню ракет на цілі.

Місцеві ТГ-канали почали писати про нові вибухи в місті. Ворог поставив димову завісу без оголошення причин. Центр міста також у диму.

Рух морського транспорту у Севастополі зупинено, заявила окупаційна Дирекція розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя.

Водночас кримські пабліки розповсюджують фото, на якому видно, як димова завіса піднімається над бухтою та над центром міста. Також повідомляється про те, що у передмісті Севастополя працює російське ППО.

Гучно й у Чорноморську: містяни кажуть про запуски ракет ППО. Водночас «бабахнуло» і у Феодосії. Псевдовлада заявила про «розмінування».

Тим часом в російській Тулі після нічого вибуху досі не можуть відновити постачання електроенергії.

Ляскіт, які чули жителі Тули, ймовірно, стали наслідком переходу літака на надзвукову швидкість, — заявило російське МНС.

За якою саме «технічною несправністю» зникло світло — не повідомляється.