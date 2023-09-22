Не на часі - уряд відтермінував створення реєстру олігархів

https://racurs.ua/ua/n187530-ne-na-chasi-uryad-vidterminuvav-stvorennya-reiestru-oligarhiv.html

Ракурс

Уряд України відклав створення реєстру олігархів. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Кабінету міністрів розпорядженні № 827-р.

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Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами).

Реєстр олігархів створять через три місяці після закінчення воєнного стану. Раніше такий реєстр планували створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

Нагадаємо, закон встановлює обмеження на дії олігархів, включаючи заборону на фінансування політичних партій та купівлю великих державних активів через приватизацію.

Наприкінці червня 2022 року Володимир Зеленський ввів в дію Положення про реєстр олігархів. Документ визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів. Він існуватиме в електронній формі, а доступ до даних буде відкритим. Разом із тим, до бази не вноситимуть даних, що містять державну або службову таємницю.