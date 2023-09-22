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Ракурс
Бійці ЗСУ за допомогою FPV-коптерів уразили російську БМП. Фото: Генштаб

«Армія дронів» у дії — FPV-коптери знищили російську БМП під Бахмутом

22 вер 2023, 19:50
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Українські військові за допомогою безпілотників знищили бойову машину піхоти російських окупантів під Бахмутом.


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Ворожу БМП перетворили та металобрухт двома FPV-коптерами від «Армії дронів». Професійно спрацювали оператори з підрозділу Signum 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». ПРо це віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 22 вересня повідомив у Telegram.

За його словами, продовжується робота щодо забезпечення БПЛА військових по всій лінії фронту та допомоги виробникам безпілотників з масштабуванням. Федоров запевнив, що українських дронів стане більше.

Нагадаємо, українські військові виявили на полі бою російську замасковану 152-мм гармату 2А36 «Гіацинт-Б» та знищили її. Момент утилізації військової техніки ворога бійці зафіксували на відео та оприлюднили в мережі.

Джерело: Ракурс


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