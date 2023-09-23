Вночі над Дніпропетровщиною збили 12 “Шахедів”

https://racurs.ua/ua/n187551-vnochi-nad-dnipropetrovschynou-zbyly-12-shahediv.html

Ракурс

Окупаційна армія росії минулої ночі атакувала Дніпропетровщину — в обласному центрі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У ніч на 23 вересня в небі над Дніпропетровщиною ПвК «Схід» збило 12 ворожих безпілотників «Шахед», — вказав Лисак.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум’я рятувальники приборкали. Люди не постраждали.

За словами Лисака, на Марганець агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді гатив з важкої артилерії. Внаслідок атаки потрощені 10 приватних будинків. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня росіяни атакували територію України ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed. Повітряні тривоги оголошувалися у південних та східних областях. Вибухи лунали в Одеській області та в Дніпрі — там нарахували щонайменше п’ять вибухів. Пізніше стало відомо, що в Одеській області росіяни влучили двома ракетами «Онікс» в рекреаційну зону.