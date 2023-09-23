Данілов про майбутнє Чорноморського флоту рф - Примусова чи добровільна ліквідація

https://racurs.ua/ua/n187563-danilov-pro-maybutnie-chornomorskogo-flotu-rf-prymusova-chy-dobrovilna-likvidaciya.html

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що після руйнування штабу Чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Криму на нього чекає два варіанти — добровільна самоліквідація або примусове знищення.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данілов наголосив, що найкращим варіантом для російських військовослужбовців стане добровільне затоплення флоту.

Два варіанти майбутнього для ЧФ рф — самоліквідація добровільна або примусова. Кращий та безпечний вихід для збереження цілісності майново-господарського комплексу міста Ахтіар (стара назва — Севастополь) та прилеглих територій — добровільне затоплення. Славні російські військові рефлексії — знищення власного флоту при наближенні противника — повинні мати протяжність у часі та традицію наступності, — переконаний Данілов.

З його слів, обираючи другий варіант ЧФ рф «нарізатиметься за принципом салямі: процес болючий, але Збройні сили України завдають високоточних ударів виключно по об'єктах військової інфраструктури».