Окупанти призначили Рогозіна «сенатором від Запорізької області»

Дмитро Рогозін, фото: «Коммерсантъ»

https://racurs.ua/ua/n187571-okupanty-pryznachyly-rogozina-senatorom-vid-zaporizkoyi-oblasti.html

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Колишнього керівника російської держкорпорації «Роскосмос» Дмитра Рогозіна призначили членом ради федерації рф від тимчасово окупованого Запоріжжя.

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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що указ про призначення Рогозіна підписав колаборант Євген Балицький, котрого сьогодні затвердили на посаді «губернатора Запорізької області».

Також про це повідомив сам Рогозін у своєму Telegram-каналі, заявивши, що для нього «честь захищати інтереси Запорізької області».

Рогозін до липня 2022 року обіймав посаду голови «Роскосмосу». У листопада 2022 року він заявив, що створив групу військових радників «Царські вовки», яка займається «військово-технічною підтримкою бойових підрозділів» так званих ЛДНР.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Рогозіна було поранено внаслідок обстрілу ресторану у Донецька, де він святкував день народження.