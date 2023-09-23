Чорні діри виявилися «голоднішими», ніж вважалося

Чорні діри «їдять» швидше, ніж очікувалося раніше

https://racurs.ua/ua/n187580-chorni-diry-vyyavylysya-golodnishymy-nij-vvajalosya.html

Ракурс

Чорні діри поглинають «їжу» набагато швидше, ніж учені вважали раніше.

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Про це свідчать результати нового дослідження учених з Північно-Західного університету (США).

Такого висновку учені дійшли в результаті 3D-симуляцій з високою деталізацією, здійснених за допомогою одного із найпотужніших суперкомп’ютерів у світі.

Моделювання показали, що чорні діри, котрі обертаються, закручують навколишній простір-час, зрештою розриваючи бурхливий вир газу (або акреційний диск), який їх оточує і живить:

це призводить до того, що диск розривається на внутрішній і зовнішній субдиски;

спочатку чорні діри поглинають внутрішнє кільце;

потім уламки із зовнішнього субдиска просочуються всередину, щоб заповнити прогалину, залишену повністю поглинутим внутрішнім кільцем, і процес «поїдання» повторюється.

Один цикл нескінченно повторюваного процесу «з'їсти-поповнити-з'їсти» займає всього кілька місяців — шокуюче швидкий часовий проміжок у порівнянні з сотнями років, які дослідники припускали раніше, — наголошується у статті.

За словами учених, це нове відкриття може допомогти пояснити драматичну поведінку деяких найяскравіших об'єктів у нічному небі, включаючи квазари, які раптово спалахують, а потім зникають без жодних пояснень.

Зазначається, що традиційна теорія припускала, що акреційні диски відносно впорядковані. Вважалося, що газ і частинки обертаються навколо чорної діри в тій самій площині та в тому самому напрямку, що й вона. Тож, учені припускали, що проходить від сотень до сотень тисяч років, поки частинки газу поступово закручуються в чорну діру і живлять її.

Десятиліттями люди робили дуже велике припущення, що акреційні диски вирівняні з обертанням чорної діри, — наголошують дослідники. — Але газ, який живить ці чорні діри, не обов’язково знає, в який бік обертається чорна діра, тож чому вони мають автоматично вирівнюватися?.

Таким чином, відкинувши це припущення у своїх моделюваннях, учені побачили, що регіони навколо чорної діри є набагато більш безладними і турбулентними місцями, ніж вважалося раніше.