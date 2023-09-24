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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

24 вер 2023, 09:58
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У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 24 вересня, на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському та Середземному морях на бойовому чергуванні перебуває по одному ворожому кораблю.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 30 суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 30 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували два російські носії «калібрів».

Джерело: Ракурс


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