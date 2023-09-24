Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n187587-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 24 вересня, на бойовому чергуванні перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському та Середземному морях на бойовому чергуванні перебуває по одному ворожому кораблю.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 30 суден, з них п’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 30 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували два російські носії «калібрів».