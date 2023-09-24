Вже друге судно з українським зерном дісталося Босфору

Балкер Aroyat прибув до Туреччини, фото: Олексій Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n187589-vje-druge-sudno-z-ukrayinskym-zernom-distalosya-bosforu.html

Ракурс

До Туреччини 23 вересня прибуло друге судно з українським зерном, попри погрози росії атакувати кораблі, які прямують до або з України.

.

Про це повідомляє агентство France 24,

Балкер Aroyat під прапором Палау, навантажений 17,6 тис. тоннами пшениці, покинув український порт Чорноморськ 22 вересня, прямуючи до Єгипту.

За даними інтернет-сервісів Marine Traffic і Vessel Finder, Aroyat був біля південного виходу з протоки Босфор о 03.00 за Гринвічем 23 вересня. Далі судно має прямувати до протоки Дарданелли, щоб дістатися до Середземного моря.

Перше судно, завантажене 3 тис. тонн пшениці, Resilient Africa, яке також йшло під прапором Палау, без інцидентів покинуло Чорноморськ 19 вересня й дісталося Стамбула 21 вересня.

Таким чином, Україна наразі успішно випробовує новий морський шлях, який уникає використання міжнародних вод і слідує через води, контрольовані членами НАТО Болгарією і Румунією, після того, як рф вийшла із підтримуваної ООН «зернової угоди».

Джерело: France 24