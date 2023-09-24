Окупанти перевдягаються в форму ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Закони та звичаї ведення війни постійно порушують російські загарбники.

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Підрозділи російської армії на Таврійському напрямку перевдягаються в українську військову форму й у цій екіпіровці воюють. Це є серйозним порушенням, але ворогу це не допомагає — Сили оборони дають потужну відсіч окупантам. Про це 24 вересня речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противник постійно намагається атакувати українських захисників, а за добу командування рф може відправляти на штурм 10−15 груп. Інколи штурмовиків прикриває бронетехніка, але росіяни зазнають великих втрат.

Так, лише за 23 вересня ЗСУ знищили 150 окупантів, танк, шість бойових броньованих машин, шість артилерійських установок, 27 дронів різного типу, два авто та одиницю спеціальної техніки. Також було уражено три ворожі склади з боєкомплектом.

Нагадаємо, у Східному угрупованні військ ЗСУ заявляли, що українські військові вже дістають до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку в Донецькій області та продовжують різати логістичні шляхи ворога.