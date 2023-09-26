Наслідки нічного удару по Миколаєву, Черкащині і Подунав’ї

https://racurs.ua/ua/n187648-naslidky-nichnogo-udaru-po-mykolaievu-cherkaschyni-i-podunav-yi-foto.html

Ракурс

Сили ППО у ніч вівторок, 26 вересня, збили над Україною 26 із 38-ми ударних дронів типу «Шахед». На жаль, у Подунав’ї на Одещині було влучання, пошкоджено прикордонну інфраструктуру, там горів автотранспорт, також було влучання на Черкащині.

.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім і очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Шахед». Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ, мис Чауда — Крим). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА Shahed-136/131, — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ здійснила понад 40 літаковильотів, 20 із них — на вогневе ураження противника.

Зі слів Гуменюк, ворог знову атакував дронами припортову й прикордонну інфраструктуру на Одещині, у Подунав’ї було влучання — загорівся автотранспорт у зоні очікування та оформлення, є інформація про двох постраждалих водіїв. Внаслідок цього, існував ризик для пасажирів автобусу, який готувався до перетину кордону.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що над Черкаською областю було збито чотири «Шахеди», однак сталося влучання в інфраструктурний об'єкт. Також на світанку пролунав вибух балістичної ракети на Криворіжжі, було влучання у підприємство.

На Миколаївщині від уламків загорілося сільськогосподарське підприємство. Пожежу ліквідовано. Кім також повідомив, що в ніч на 26 вересня на Миколаївщині збито шість «Шахедів».

Нагадаємо, ввечері 25 вересня Миколаїв зазнав ракетного удару. Влучання відбулося в обʼєкт інфраструктури на околицях міста.