Розвідка Британії: Чорноморський флот рф не матиме попереднього контролю в морі

https://racurs.ua/ua/n187649-rozvidka-brytaniyi-chornomorskyy-flot-rf-ne-matyme-poperednogo-kontrolu-nad-morem.html

Ракурс

Розвідка Великої Британії вважає, що після успішних українських ударів Чорноморський флот країни-агресора росії не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, і буде менш безпечно почуватися у портах.

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Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії від 26 вересня, оприлюдненому у Твіттер.

За даними розвідки, останніми тижнями Чорноморський флот рф зазнав низки серйозних атак, кульмінацією яких стали удари по штаб-квартирі 20 і 22 вересня.

Фізична шкода для ЧФ рф майже точно серйозна, але локальна. Флот майже точно зберігає спроможність виконувати свої основні завдання воєнного часу — завдання ракетних ударів і локального патрулювання. Проте ймовірно, що його здатність здійснювати ширше патрулювання у регіоні і забезпечувати де-факто блокаду українських портів надалі зменшиться. Також ЧФ рф ймовірно має погіршену здатність захищати свої об'єкти в порту і проводити рутинне обслуговування, — вказують аналітики.

В британському оборонному відомстві вважають, що українські атаки поставили рф у ситуацію, коли їй доводиться реагувати на дії противника, та демонструють, що українські військові здатні поставити під сумнів символічну і стратегічну «проекцію сили» рф, яку їй забезпечує контроль над Севастополем.