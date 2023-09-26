Ігнат попередив про плани рф щодо атак безпілотників

https://racurs.ua/ua/n187651-ignat-poperedyv-pro-plany-rf-schodo-atak-bezpilotnykiv.html

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Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав особливості обстрілу України і попередив про плани окупаційної армії рф щодо атак безпілотників. Цієї ночі, окрім баражуючих боєприпасів типу «Шахед» росіяни атакували Україну ракетами декількох типів, зокрема «Іскандерами» та Х-59.

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Окрім дронів звичайно зафіксовано й «Іскандери» (крилаті ракети) й Х-59, кілька їх, там наслідки уточнюються. Це те про що ми дуже часто говоримо останнім часом. Це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА. Також розвідувальних, які є коригувальниками вогню і надають повну картину інформації ворогу, стають дедалі активнішими й дедалі більше застосовуються, — вказав Ігнат під час телемарафону.

Він нагадав, що вночі 38 безпілотників одразу були запущені з обох напрямків — це мис Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (росія).

Ці дрони полетіли в різних напрямках, але все одно кожен дрон має окремий маршрут, який програмується операторами перед завданням цього удару. Знищено цього разу 26 «Шахедів», — зазначив він.

Ігнат вказав, що цього разу збили менше дронів-камікадзе, що вони «стійкі до радіоелектронної боротьби і відповідно теж важка є ціллю для засобів ППО».

Можливо, дрони будуть застосовуватися ворогом ще в більшій кількості. Тому треба шукати раціональні засоби для їх виявлення і знищення, — констатував Ігнат.

Нагадаємо, вночі дрони-камікадзе атакували Одесу та Кривий Ріг Дніпропетровської області та Черкаську та Миколаївську області. Загалом окупанти запустили вночі 38 дронів-камікадзе по Україні, 26 з яких вдалося збити. Через нічну атаку росіян на Одеську область наразі не працює пункт пропуску з Румунією та обмежено рух потягів між Миколаєвом та Херсоном.