Деморалізовані окупанти грабують і ґвалтують жителів Токмака — “Жовта стрічка”

https://racurs.ua/ua/n187653-demoralizovani-okupanty-grabuut-i-valtuut-jyteliv-tokmaka-jovta-strichka.html

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На тлі контрнаступу Збройних сил України солдати окупаційної армії росії сильно деморалізовані. Активісти руху «Жовта стрічка» повідомляють про грабування, ґвалтування та насилля щодо місцевого населення тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі.

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Вони виміщають свою злість на місцевих жителях, адже більшість населення має проукраїнську позицію та очікує ЗСУ. Ми продовжуємо збирати інформацію про злочини рашистів. Кожен російський злочинець не залишиться без покарання за свої злодіяння, — йдеться у повідомленні «Жовтої стрічки».

24 вересня у Токмаку пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці вказали, що внаслідок роботи російської ППО є травмовані цивільні.

Нагадаємо, 17 вересня у британській розвідці повідомили, що російські війська, ймовірно, посилили свою оборону навколо Токмака Запорізької області, яке розташоване приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Посилення оборони міста, ймовірно, вказує на зростання стурбованості рф щодо тактичного прориву України першої головної оборонної лінії в Запорізькій області.