У ЗСУ анонсували "гарні новини" з таврійського напрямку

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Речник Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун 26 вересня зазначив, що українські військові на околицях Вербового Запорізької області готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі.

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Артилерія ЗСУ працює, а окупанти намагаються поповнити свої втрати. Противник підтягує резерви, тому що боїться прориву, — заявив речник угруповання військ «Таврія» Олександр Штупун.

Вважаю, що скоро будуть хороші новини, — додав речник.

Що це за новини будуть — він не уточнив.

Уранці 26 вересня у 46 бригаді так описували ситуацію на фронті в районі Роботине — Вербове:

Новопрокопівка — під контролем противника. Бойові зіткнення в сірій зоні між населеним пунктом і Роботиним. Просування вперед тут ускладнене тим, що досі не вдалося взяти ключові висоти на схід і південний схід від населеного пункту, точаться запеклі бої. Поки ключ до взяття цих опорників підібрати не вдалося. Вербове — під контролем противника. Бої йдуть біля західної околиці села, в низині. Вдалося зайняти невелику ділянку першої лінії оборони орків на захід від населеного пункту, але без узяття висот на південь від Вербового це лише тактичний успіх і закріплення тут неможливе — орки одразу ж починають накривати район авіацією й артилерією. Взяття ж висот поки що неможливе у зв’язку з їхньою сильною укріпленістю. Поки що розширюється плацдарм у низині біля Вербове. Авіація противника збільшила зону дії на всю ширину ділянки і тепер працює так само активно біля Вербове, як і біля Роботине. Йде постійна робота FPV-дронів. Є випадки «битв між дронами» в повітрі. Бойові дії зведені до роботи малих груп з обмеженим використанням важкої техніки — це пов’язано з постійною роботою в небі засобів розвідки. Будь-яке пересування навіть поодинокої броньованої техніки одразу ж розкривається і накривається артилерією, FPV-дронами, авіацією з обох сторін. При виявленні великої групи броньованої техніки по ній йде максимальне зосередження всіх видів вогневої підтримки. Противник не відмовився від контратак, при цьому веде їх поки що точково і в обмеженому масштабі з метою намацати наші слабкі місця, а також не дати сконцентруватися на напрямку головного удару.

Про хороші новини з фронту у вівторок також заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував хороші новини з фронту.