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У ЗСУ анонсували "гарні новини" з таврійського напрямку
У ЗСУ анонсували «гарні новини» з таврійського напрямку (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n187678-u-zsu-anonsuvaly-garni-novyny-z-tavriyskogo-napryamku-karta.htmlРакурс
Речник Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун 26 вересня зазначив, що українські військові на околицях Вербового Запорізької області готуються до подальших дій, створюючи оборонні рубежі.
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Артилерія ЗСУ працює, а окупанти намагаються поповнити свої втрати. Противник підтягує резерви, тому що боїться прориву, — заявив речник угруповання військ «Таврія» Олександр Штупун.
Вважаю, що скоро будуть хороші новини, — додав речник.
Що це за новини будуть — він не уточнив.
Уранці 26 вересня у 46 бригаді так описували ситуацію на фронті в районі Роботине — Вербове:
Новопрокопівка — під контролем противника. Бойові зіткнення в сірій зоні між населеним пунктом і Роботиним. Просування вперед тут ускладнене тим, що досі не вдалося взяти ключові висоти на схід і південний схід від населеного пункту, точаться запеклі бої. Поки ключ до взяття цих опорників підібрати не вдалося.
Вербове — під контролем противника. Бої йдуть біля західної околиці села, в низині. Вдалося зайняти невелику ділянку першої лінії оборони орків на захід від населеного пункту, але без узяття висот на південь від Вербового це лише тактичний успіх і закріплення тут неможливе — орки одразу ж починають накривати район авіацією й артилерією. Взяття ж висот поки що неможливе у зв’язку з їхньою сильною укріпленістю. Поки що розширюється плацдарм у низині біля Вербове.
Авіація противника збільшила зону дії на всю ширину ділянки і тепер працює так само активно біля Вербове, як і біля Роботине. Йде постійна робота FPV-дронів. Є випадки «битв між дронами» в повітрі.
Бойові дії зведені до роботи малих груп з обмеженим використанням важкої техніки — це пов’язано з постійною роботою в небі засобів розвідки. Будь-яке пересування навіть поодинокої броньованої техніки одразу ж розкривається і накривається артилерією, FPV-дронами, авіацією з обох сторін. При виявленні великої групи броньованої техніки по ній йде максимальне зосередження всіх видів вогневої підтримки.
Противник не відмовився від контратак, при цьому веде їх поки що точково і в обмеженому масштабі з метою намацати наші слабкі місця, а також не дати сконцентруватися на напрямку головного удару.
Про хороші новини з фронту у вівторок також заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні анонсував хороші новини з фронту.
Провів Ставку. Кілька головних питань. Перше — конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді по сходу, півдню, знищенню логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Дякую всім українським воїнам, які відзначились, — зазначив президент.
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