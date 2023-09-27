Володимир Зеленський підписав закон. Фото:

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Закон про запровадження в Україні нового виду кримінальних покарань в умовах воєнного стану підписав президент Володимир Зеленський.

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Глава держави погодив законопроект № 9185, який передбачає введення пробаційного нагляду. Пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства. Таке покарання може бути призначене на строк від одного до п’яти років (один-два роки для неповнолітніх). Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Законопроект передбачає, що покарання у виді пробаційного нагляду буде полягати в обмеженні прав та свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Такий вид покарання буде як альтернатива обмеженню волі. Проект закону пропонував замінити на пробаційний нагляд кримінальне покарання у виді арешту (крім кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями). Також це не стосуватиметься людей, які вчинили тяжкі злочини.

У Міністерстві юстиції повідомили, що впровадження пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи. Також дасть змогу виконати рекомендації ЄСПЛ про необхідність оптимізації пенітенціарної системи і зменшення кількості засуджених.

Засудженого, який перебуває на пробаційному нагляді, повинен буде періодично з’являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також його можуть змусити використовувати електронний браслет, працевлаштуватися за направленням уповноваженого органу з питань пробації, пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання.

Нагадаємо, в Україні може з’явитися військова поліція, яка стане військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони.