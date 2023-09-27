СБУ затримала агентів рф. Фото: Служба безпеки

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Служба безпеки України затримала російську агентуру, яка скоригувала удар по Києву 21 вересня.

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Корегувальниками російських ракет на Київ виявилися двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління Генштабу ЗС росії. Зловмисники потрапили у поле зору правоохоронців через свої антиукраїнські дописи у соцмережах. Зловмисники відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні. Про це 27 вересня повідомили в прес-центрі СБУ.

Також ворожі агенти надсилали своєму російському «куратору» фотографії та геолокації стратегічно важливих об'єктів енергетичної інфраструктури. А за кожне виконане завдання зловмисники одержували з росії гроші. Зараз загрожує по життєвий тюремний строк.

Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала чотирьох агентів російської федерації, які коригували ракетні удари по місту. Також ворожа агентура відстежувала наслідки повітряних ударів рф по Харкову, а потім виходила на місця «прильотів». Агенти робили «фотозвіти» та направляли їх окупантам.