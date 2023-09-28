Київ та НАТО готують програму відповідності України стандартам Альянсу

https://racurs.ua/ua/n187729-kyyiv-ta-nato-gotuut-programu-vidpovidnosti-ukrayiny-standartam-alyansu.html

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Україна та НАТО працюють над створенням адаптованої річної програми, яка визначатиме досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу.

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Про це заявив президент Зеленський на спільній пресконференції із генсеком НАТО Столтенбергом.

Столтенберг зокрема заявив, що «Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше» і нагадав, що задля спрощення вступу до Альянсу Україні скасували вимогу щодо Плану дій щодо членства.

Український президент назвав перемовини змістовними. Він зазначив, що сьогодні це була розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу.

Союзники погодилися, що Україна не потребує плану дій щодо членства в НАТО. Столтенберг вважає, що Україна має міцну підтримку від усіх країн-членів НАТО та інших країн, яки входять до Контактної групи з питань оборони України.

Зеленський та Столтенберг також обговорили посилення української ППО, атаки рф на критичну інфраструктуру та спільне виробництво зброї.

НАТО уклало контрактів на постачання боєприпасів до України на 2,4 млрд євро. Про це повідомляє Reuters у матеріалі про підсумки зустрічі Столтенберга із Зеленським у Києві.

З них 1 млрд — це вже укладені контракти. Йдеться про 155-мм артснаряди та боєприпаси для основних бойових танків.

За словами генсека, Форум оборонних індустрій у Києві та Промисловий форум у Стокгольмі наступного тижня «стануть додатковими можливостями» для нарощування виробництва. Нагадаємо, 28 вересня генсек НАТО із неоголошеним візитом прибув до Києва та зустрівся із президентом України.