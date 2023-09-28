Польща офіційно назвала, чия ракета торік впала у Пшеводуві

https://racurs.ua/ua/n187736-polscha-oficiyno-nazvala-chyya-raketa-torik-vpala-u-pshevoduvi.html

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Ракета, що торік восени впала на території прикордонного польського села Пшеводув під час масованої повітряної атаки росії по Україні, була українською. Такий висновок оприлюднив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро на основі експертизи уламків ракети, пише PAP.

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Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською — ще радянського, російського виробництва, — зазначив глава Мін’юсту Польщі.

Зьобро додав, що про українську приналежність ракети також свідчить місце запуску та приналежність до конкретного військового угруповання. Він також вказав, що «шкодує" через нібито відсутність комунікації з боку української сторони у розслідуванні цього інциденту.

Нагадаємо, кілька днів тому польські ЗМІ опублікували висновок експертів, згідно з яким ракета, яка впала у Пшеводуві і вбила двох осіб, була випущена силами української ППО. Президент Польщі Анджей Дуда торік назвав цю ситуацію нещасним випадком.